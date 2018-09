Zundert presenteert weer grootste dahliacorso

De Brabantse gemeente Zundert krijgt zondag weer tienduizenden bezoekers over de vloer. Ze komen voor het Corso Zundert, het grootste in z’n soort ter wereld. Twintig buurtschappen strijden met elkaar in een vriendelijke competitie om de mooiste wagen.

De dahlia is het basismateriaal van het corso. Miljoenen van deze bloemen zijn nodig voor de twintig praalwagens. De afgelopen maand ontstond lichte paniek. De langdurige droogte zou de groei van de dahlia’s hebben beperkt met als gevolg een dreigend tekort.

Ludo Gommers, dahliabaas van Zundert, kwam afgelopen week met geruststellende woorden. Er zijn genoeg dahlia’s, zei hij tegen Omroep Brabant.

Vanaf 13.30 uur rollen de praalwagens door het dorp. Elke wagen is door bewoners van een ander buurtschap gemaakt. Negen meter hoog en 19 meter lang mogen de voertuigen zijn. Die maximale afmetingen zijn vastgesteld in 1989, want het liep de spuigaten uit met de omvang.

Het corso bestaat al sinds 1936. Vorig jaar trok het zo’n 75.000 bezoekers. Behalve de optocht zijn er ook een jaarmarkt, een kermis en straattheater. Wie de praalwagens nog eens rustig wil bekijken, kan maandag gaan kijken op het tentoonstellingsterrein.