Twee doden door ongeval bij Halfweg

Twee mensen zijn door een ongeval op de A200 bij Halfweg (Noord-Holland) om het leven gekomen, meldt de veiligheidsregio. Drie mensen zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een vierde persoon is met nekklachten eveneens naar het ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeval waren zeker vier auto’s betrokken.

De weg is afgesloten in de richting Amsterdam. Het verkeer de andere kant op, richting Haarlem, wordt via de ventweg omgeleid, zei de politie. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.