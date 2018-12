‘Satudarah Geleen dreigde met slachting’

Satudarah in Geleen heeft gedreigd met een slachting in de stad als de politie zou binnenvallen in het clubhuis van de motorclub. Uit door de politie afgeluisterde berichten zou blijken dat gedreigd werd handgranaten in een café met honderd of meer mensen te gooien. Dat bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag van de rechtbank in Roermond tegen zeven leden van Satudarah in Geleen.

Ze staan terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, afpersingen, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten. De verdenkingen verschillen per verdachte.

Een jaar geleden arresteerde de politie tien leden van Satudarah in Geleen. Zeven staan vanaf maandag terecht, de andere drie in januari.

De tien (tussen de 26 en 44 jaar) werden opgepakt na invallen in het clubhuis van Satudarah in Geleen. De politie had daar na een inkijkoperatie gedurende een half jaar 28 bijeenkomsten van Satudarah in het geheim gefilmd.