Actiestoet op weg naar Athene

Met een oude verlengde stadsbus en ruim dertig auto’s is een groep actievoerders vrijdagochtend op weg gegaan naar Athene. We Gaan Ze Halen wil zo veel mogelijk vluchtelingen uit Griekse opvangkampen mee naar Nederland nemen.

Of dat lukt is de vraag. De groep is afhankelijk van medewerking van de Griekse autoriteiten. Alleen als die op korte termijn de benodigde documenten regelen, zouden mensen meekunnen naar Nederland. De groep is niet van plan mensen zonder toestemming mee te nemen.

,,Er bestaat een redelijke kans dat we leeg teruggaan”, zegt Johannes van den Akker, een van de initiatiefnemers. Veel mensen hebben op hun vlucht namelijk hun paspoort moeten achterlaten.

Toch is dit geen reden om niet te gaan. WGZH kan het niet verkroppen dat ,,mensen hier in Nederland hun dingetje doen en de mensen daar in onmenselijke omstandigheden moeten leven”. Ze hopen een beweging op gang te brengen. ,,Het kan. De wil moet er zijn”, aldus Van den Akker..

Vrijdagochtend kwamen tientallen mensen ze uitzwaaien. De groep van ongeveer zestig deelnemers verwacht maandag aan te komen in de Griekse hoofdstad en rijdt op tweede kerstdag weer terug naar Nederland.