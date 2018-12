Incidenten rond jaarwisseling nemen af

Het aantal incidenten in Nederland rond oud en nieuw is in vijf jaar tijd met bijna 5000 gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van datajournalistiek bureau LocalFocus, dat de cijfers in een artikel van het AD bevestigt. Het gaat om verschillende meldingen bij de politie, zoals het te vroeg afsteken van vuurwerk en mishandelingen.

Tijdens de jaarwisseling van 2013-2014 werden er 12.618 incidenten geregistreerd, terwijl dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling nog maar 8000 waren. Het aantal meldingen is sinds 2013 ieder jaar gedaald, zo blijkt uit cijfers die door LocalFocus zijn opgevraagd bij de politie.

Bij de overgang van 2014 naar 2015 waren er een paar honderd minder meldingen ten opzichte van het jaar ervoor en bij de jaarwisseling van 2015-2016 werden er 11.000 incidenten gemeld. Tijdens de daaropvolgende jaarwisseling ging het om ongeveer 10.000 incidenten.

De afgelopen jaren zijn er door politie, justitie en burgemeesters maatregelen genomen om relschoppers in toom te houden. Zo zijn er meer vuurwerkvrije zones ingericht en probeert de politie het gebruik van illegaal vuurwerk in te dammen.