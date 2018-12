Topdrukte voor herdenking bevrijding

Niemand kan er in 2019 en 2020 omheen: de herdenking van 75 jaar vrijheid, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Honderden Nederlanders zijn nu al druk met de voorbereidingen voor de talloze evenementen in het hele land. Velen zijn betrokken bij het organiseren van herdenkingen en festiviteiten, maar er zijn ook mensen die bijeenkomsten als het ware ‘aankleden’. Zij spelen geallieerde bevrijders na, of Duitse bezetters, of burgers in oorlogstijd. Ze trekken van 6 juni 2019 tot ver in 2020 van de ene naar de andere plek. ,,Dat is niet afzien, dat is leuk”, aldus Wim Hoekwater uit Barendrecht, lid van Keep Them Rolling en bezitter van twee historische legervoertuigen.

Keep Them Rolling, de club van eigenaren van voer-, vlieg- en vaartuigen uit de Tweede Wereldoorlog, is een bekende verschijning bij herdenkingen. De nu hoogbejaarde geallieerde veteranen die nog naar slagvelden van toen afreizen, worden meestal in hun jeeps en vrachtwagens rondgereden. Aan het stuur de bezitters van de voertuigen, gekleed in liefst originele uniformen uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Alles moet tiptop in orde zijn.”

Robes and Cloaks uit Nijkerk is gespecialiseerd in het namaken van historische kleding. ,,Een compleet uniform op maat maken duurt ongeveer een week. Het kost rond de 600 euro”, zegt kleermaakster Els van Leeuwen. ,,De bestellingen voor kleding van 75 jaar geleden nemen nu snel toe.” Van Leeuwen doet zelf in burgerkleding uit de oorlogsjaren mee aan diverse evenementen. ,,Mijn hele gezin is enthousiast re-enactor, we zijn er altijd druk mee.”

Re-enactors zijn mensen die historische gebeurtenissen zo levensecht mogelijk naspelen. In de komende herdenkingsjaren duiken zij op tal van momenten op. Er zijn tientallen verenigingen van re-enactors, van Nederland Paraat (infanterie en wielrijders) tot aan de Prinses Irene Brigade en de Binnenlandse Strijdkrachten. Er zijn ook groepen die geallieerden of Duitsers uitbeelden. ,,We spelen geen soldaatje, we beelden serieuze geschiedenis uit. Militaire groepen hebben een commando-structuur, burgergroepen handelen volgens de regels van toen”, beschrijft het Landelijk Platform Levende Geschiedenis.

De herdenking van 75 jaar vrijheid begint op 6 juni in het Franse Normandiƫ, waar de geallieerden in 1944 aan land kwamen. In Nederland start de herdenking op 31 augustus bij Terneuzen, waar in oktober en november 1944 de Slag om de Schelde werd gevoerd. September 2019 staat in het teken van de operatie Market Garden, de bevrijdingsoperatie waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de oorlog. Die opmars stokte door de mislukte Slag om Arnhem. In de aanloop naar 4 en 5 mei 2020 worden de holocaust (januari 2020) en de operatie Veritable (februari 2020) herdacht. April 2020 is uitgeroepen tot de Maand van de Vrijheid. In die maand kunnen alle Nederlanders onder meer aanschuiven bij een vrijheidsmaaltijd in hun omgeving.