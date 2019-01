ME haalt krakers van ADM-terrein

De ME is bezig krakers van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijke Havengebied te verwijderen. Daarbij is een arrestatie verricht.

Maandagochtend waren handhavers van de gemeente begonnen het terrein te ontruimen. Een aantal krakers zijn vertrokken, maar er zijn nog mensen achtergebleven. Vier krakers hebben zich vastgeketend aan een kunstwerk op het terrein. Een speciaal team van de ME gaat ze losmaken.

Het eerste pand op het terrein is inmiddels gesloopt. Het was overgedragen aan de eigenaar van het terrein, die meteen tot de sloop overging.

De eigenaar wil op het terrein een servicewerf voor scheepsonderhoud en -reparatie vestigen. De aannemers staan volgens een woordvoerder al klaar om te beginnen. Maar de verwachting is dat er nog wel twee maanden nodig zullen zijn om het hele terrein leeg te maken.