Eerste 3D-betonprintfaciliteit geopend

De eerste Europese productielocatie voor driedimensionaal geprint beton wordt dinsdag officieel geopend in Eindhoven. Daar kunnen betonnen bouwelementen worden geprint, die kunnen worden gebruikt voor betonnen fietsbruggen of zelfs woningen.

De stad krijgt dit jaar de wereldprimeur met het eerste bewoonbare betonnen huis uit de printer. Dat is nog gelijkvloers, maar de vier huizen die daarna voor hetzelfde project uit de printer rollen krijgen wel verdiepingen.

De vier betrokken bedrijven, de gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven willen de 3D-printer ook gebruiken voor de productie van betonnen fietsbruggen. Een dergelijke brug werd in oktober 2017 al in gebruik genomen in het Brabantse Gemert, eveneens een wereldprimeur.

De 3D-betonprinter gaat volgens de betrokken partijen voor opschudding in de bouwsector zorgen. Met een 3D-printer kunnen eenvoudig vormen worden gemaakt die met een traditionele bouwwijze erg arbeidsintensief zijn. Bouwen gaat daardoor sneller en is bovendien milieuvriendelijker.