VVD blijft hameren op betaalbaar klimaatbeleid

De VVD blijft erop hameren dat nieuw beleid om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen vooral ,,uitvoerbaar en betaalbaar” moet zijn. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff wil nu gaan ,,kijken of we maatregelen kunnen nemen” waarmee dat lukt.

,,Ik ben heel gemotiveerd om ons land schoon door te geven aan onze kinderen”, aldus Dijkhoff in een tweet. Maar wat hem betreft moet niet alleen het klimaat leidend zijn, maar moet tegelijkertijd rekening worden gehouden met wat de samenleving kan dragen.

Dijkhoff lijkt daarmee minder stellig dan zijn collega’s Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Rob Jetten (D66). Zij lieten eerder weten dat het kabinet alles op alles moet zetten om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor schiet het huidige beleid tekort, blijkt uit een doorrekening van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL).