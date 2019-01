Advocaat van Asia Bibi terug naar Pakistan

De Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, heeft besloten naar Pakistan terug te gaan om Bibi zelf te verdedigen in een rechtszaak tegen haar. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), die hem begin november in Nederland opving na zijn vlucht uit Pakistan.

,,Het is steeds de wens van Malook geweest om zijn cliënte zelf te verdedigen totdat zij veilig is buiten Pakistan”, schrijft HVC. Malook moest in november Pakistan noodgedwongen verlaten vanwege aan hem gerichte doodsbedreigingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf hem in november tijdelijk opvang in Nederland.

Bibi is een christen die jarenlang in de dodencel zat. Ze werd vrijgesproken van godslastering. Komende dinsdag wordt in Pakistan een verzoek tot herziening van de vrijspraak behandeld.