Dit zijn de mode winter trends van 2019

We zitten er nog middenin: de winter. En het duurt ook nog even voordat de lente begint. Dit seizoen en het vaak slechte weer maken het voor velen van ons een uitdaging om je modieus te kleden. Je trekt toch liever maar weer die donkere warme broek en die dikke warme trui aan. Maar dat kan ook anders! Wij zijn op onderzoek gegaan en hebben een aantal tips en trends op een rijtje gezet.

Net even iets meer aandacht besteden aan je outfit, ook al is het koud buiten. Je zult zien dat het de beleving van je dag verandert. Denk je al snel aan een broek in de winter? Fluweel beschermt goed tegen de kou, maar ook een lange rok is prima te dragen tijdens een koude winterse dag. Je kan er een panty of thermo onder dragen. Naast een lange rok mag ook de coltrui niet ontbreken in je kledingkast. Die kan ook prima onder een blouse.

Witte laarzen

Sneakers blijven in, maar die bieden weinig warmte als het sneeuwt. Hoge laarzen houden je onderbenen warm en blijven ook dit jaar een trend. Qua kleur is wit je van het, zowel witte enkellaarsjes als hoge laarzen. Koop dus eens een keer wat anders dan een donker gekleurde laars. Terug van weggeweest, deze trend, want in de jaren ’70 en ’80 waren witte laarzen ook hip.

Niet alleen truien, maar ook jurken en rokken in kwitwear zijn deze winter in de mode, én heerlijk warm als het buiten vriest. Het is extra leuk als je zo’n jurk of rok combineert met een sjaal in dezelfde print. Ook deze winter mag er weer volop gematched worden. Geen zin in donkere kleuren? Geel, wit, roze, het is allemaal mogelijk in truienland. Wil je het nog warmer hebben? Laag over laag is dé trend van deze winter. Het is zelfs mogelijk om jassen over elkaar te dragen.

Dierenprints en hoodie

Dierenprints zie je volop in het straatbeeld deze winter, in alle kleuren en dieren. Alles komt voorbij, van luipaard, panter tot tijger. Is zo’n dierenprint voor jou nog niet druk genoeg? Dan kan je zo’n print combineren met bijvoorbeeld bloemen of andere druk bedrukte stoffen. Wil je een dierenprintje wat meer casual dragen? Combineer deze dan met een klassieker, namelijk de hoodie. Dit is en blijft één van de meest populaire en functionele kledingstukken van de hedendaagse fashionscene. De geschiedenis van de hoodie gaat zo’n 1500 terug in de tijd en tot op de dag van vandaag een onmisbaar item in je kledingkast, óók in de winter.

Tenslotte kan je deze winter helemaal losgaan qua kleur. Kleuren combinaties uit de jaren ’80 en ’90 zijn weer helemaal terug. Felle kleuren zoals oranje, rood en roze bij elkaar of bruin en oranje samen of paars en roze, het mag en kan allemaal. Zo zijn die winterse maanden toch wat minder donker…