Verzoeken om wijziging voornaam blijft stijgen

Meer dan zeshonderd mensen (608) hebben afgelopen jaar een verzoek ingediend om hun voornaam te veranderen. Het aantal mensen dat dat wil, groeit ieder jaar. In 2017 veranderen 576 mensen hun voornaam, in 2015 ging het om 503 mensen. Een verklaring voor die stijging is er niet, laat de Raad voor de Rechtspraak weten.

Artikel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat mensen die hun voornaam willen veranderen, naar de rechter moeten. Die beslist of het verzoek wordt gehonoreerd. De rechter kijkt onder meer of iemand een goede reden heeft voor de wijziging, bijvoorbeeld een transgender die van geslacht is veranderd. Een voornaamswijziging is dan gebruikelijk. Of ouders die een kind hebben geadopteerd en graag zelf een voornaam aan hun kind willen geven. De rechter ziet soms ook mensen die om emotionele redenen hun voornaam willen veranderen, bijvoorbeeld als iemand vernoemd is naar een persoon en die naam niet meer wil dragen.

De rechter kan een verzoek ook afwijzen, hoewel dat weinig gebeurt. Als een aanvraag ongepast is – bijvoorbeeld omdat iemand dezelfde naam wil als filmpersonage Rocky Balboa of een voornaam wil die duidelijk een achternaam is zoals Janssen – kan de aanvraag worden geweigerd.