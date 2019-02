Aantal kankerdiagnoses in 30 jaar verdubbeld

Het jaarlijkse aantal mensen bij wie kanker wordt vastgesteld, is in dertig jaar verdubbeld. Het afgelopen jaar kregen 116.000 Nederlanders een dergelijke onheilstijding, melden onderzoekers van onder meer het Integraal Kankercentrum Nederland aan de vooravond van Wereldkankerdag (maandag). De toename heeft vooral te maken met de groei van de bevolking en het stijgende aantal senioren, die vaker slachtoffer worden.

Los van deze ontwikkelingen komt huidkanker tegenwoordig extra vaak voor, onder meer als gevolg van zonne(bank)baden. Een melanoom werd meer dan 7000 keer vastgesteld en een plaveiselcelcarcinoom bijna 14.000 keer. Door de bewustwording wordt het ook vaker per jaar gesignaleerd.

Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, zeggen deskundigen. Borstkanker is de meest geconstateerde vorm bij vrouwen (15.000 nieuwe diagnoses in 2018) en prostaatkanker bij mannen (12.500 nieuwe gevallen). Darm- en longkanker volgen op de ranglijst, met respectievelijk 14.000 en ruim 13.000 nieuw geconstateerde slachtoffers onder vrouwen en mannen samen.

Inmiddels leeft 64 procent van de getroffen mensen vijf jaar na de diagnose nog. Patiënten met longkanker hebben slechtere prognoses dan patiënten met andere veelvoorkomende vormen: na vijf jaar leeft nog 19 procent van deze slachtoffers. Ook patiënten met eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker hebben minder goede kansen op genezing.

Ongeveer 800.000 Nederlanders leven op dit moment met of na kanker. Ook wie genezen is, ondervindt vaak nog steeds gevolgen: vermoeidheid, angst voor terugkeer van de kanker, emotionele of relationele problemen. Daarom is er deze Wereldkankerdag aandacht voor ,,late gevolgen na kanker”. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 procent van de (ex-)kankerpatiënten een of meerdere van deze klachten heeft.