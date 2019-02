De Jonge vindt kritiek D66 onterecht

Regeringspartij D66 vindt dat het kabinet sneller met plannen moet komen op het terrein van euthanasie en voltooid leven. Maar verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het niet eens met de kritiek van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

,,Hij lanceert het één na het andere actieplan voor de zorg, maar op dit thema levert hij niet”, zegt Dijkstra in het AD. Ze vindt dat De Jonge met plannen moet komen en vindt zijn aanpak ,,te laks”. Ze voegt eraan toe: ,,Hij moet meer beseffen hoe belangrijk dit voor D66 is”.

Volgens de minister is hij ,,volop aan de slag” met het onderwerp. Hij wijst erop dat hij bezig is met de verbetering van de informatievoorziening over de euthanasiewetgeving en dat er een onderzoek is gestart naar de omvang van de groep die vindt dat zijn leven is voltooid en daarom gebruik wil maken van euthanasie.

Medisch ethische kwesties waren in de kabinetsformatie een van de meest precaire onderwerpen. De opvattingen van de coalitiepartijen over deze zaken liggen ver uiteen.