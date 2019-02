Patiënt hoort te vaak ‘nee’ bij de apotheek

De helft van alle patiënten die met een recept bij de apotheek komen, krijgt het voorgeschreven medicijn niet direct mee. Dat meldt Patiënten Federatie Nederland op basis van onderzoek onder bijna 10.000 mensen.

Patiënten die het middel niet meekrijgen moeten later terugkomen, krijgen een ander medicijn met dezelfde werkzame stof of krijgen in het uiterste geval helemaal geen medicijnen mee. Van één patiënt is bekend dat zelfs de kankertherapie stopgezet moest worden vanwege een gebrek aan medicijnen.

Daarmee zijn de leveringsproblemen van medicijnen volgens de belangenorganisatie groter geworden. Vijf jaar geleden bleek uit een vergelijkbaar onderzoek dat een op de drie het medicijn niet direct meekreeg. ,,Patiëntenfederatie Nederland vindt het onbestaanbaar dat zoveel mensen moeten wachten op voorgeschreven medicijnen. Het brengt de gezondheid in gevaar en tast de kwaliteit van leven aan.”

De patiëntenorganisatie wil dat overheid, fabrikanten, zorgverzekeraars, apothekers en patiënten snel met elkaar in gesprek gaan om ,,de chaos rond medicijnen” te beëindigen. Het onderzoek is gedaan in opdracht van televisieprogramma Zembla.