Van Nieuwenhuizen: Schiphol zal doorgroeien

Hoewel er weerstand is van omwonenden en milieuorganisaties blijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) volledig achter het plan staan om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien. Ze zegt in een interview in de Volkskrant dat de luchthaven anders de concurrentiestrijd verliest met andere luchtvaartknooppunten in Europa.

Tot en met 2020 geldt op Schiphol een plafond van 500.000 vluchten per jaar, dat nu al is bereikt. ,,Ik denk dat je niet kunt zeggen: dit was het voor eeuwig, die 500.000 vluchten. Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa. De vraag is: hoe, wanneer en in welke omstandigheden groei je?”.

De minister zegt de komende tijd een balans te zoeken tussen de eisen van de luchtvaartsector en de omwonenden. ,,Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet”, aldus Van Nieuwenhuizen.