Akkoord over vermindering gebruik plastic

Kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties gaan de komende jaren het gebruik van plastic terugdringen. Ze spreken af om 20 procent minder plastic te gebruiken in 2025. Ook zal dan alleen nog maar plastic worden gebruikt dat volledig recyclebaar is.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) sluit hierover donderdag een akkoord met zeventig ondernemingen en milieuorganisaties. Levensmiddelenbedrijven, supermarkten, festivals, cateraars, producenten, verpakkers en milieu-organisaties doen mee aan het Plastic Pact.

De doelstelling is verder om over zes jaar minimaal 70 procent van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen te recyclen zonder kwaliteitsverlies. Dit eenmalig te gebruiken plastic hoeft in 2025 trouwens niet volledig uit gerecycled plastic te bestaan, maar uit minimaal 35 procent.

,,Plastic is een nuttig en veelzijdig materiaal, maar hoort niet thuis in ons milieu. Met het Plastic Pact gaan we meer doen met minder plastic”, aldus de staatssecretaris. ,,Minder plastic produceren, slimmer ontwerpen, anders samenstellen en beter recyclen.”

Volgens directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu vindt de brede samenwerking voor het pact winst. ,,De hele keten pakt het probleem nu samen op.” Maar wetgeving blijft volgens haar ook hard nodig om minder plastic in het milieu te krijgen. ,,Wij zien het pact als een goede aanvulling hierop.”

Met de verpakkingsindustrie is vorig jaar al afgesproken dat die de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent gaat verminderen. Als dit niet lukt, komt er vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen. Jaarlijks komen er tussen de 50 en 100 miljoen kunststof flesjes in het zwerfafval.