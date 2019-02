Rechtbank gewraakt in zaak verkeersongeval

In de zaak van het dodelijke verkeersongeval in Anna Paulowna heeft raadsman Jeroen Dallinga dinsdag de rechtbank gewraakt. Volgens hem heeft de strafkamer zich vooringenomen getoond door het afwijzen van een reeks van zijn aanvullende onderzoekswensen.

Dallinga vroeg de rechtbank de zaak aan te houden omdat in zijn ogen te veel vragen nog onbeantwoord zijn. Zo vroeg hij extra DNA-onderzoek naar op de voorruit aangetroffen haarsporen. Volgens hem staat niet vast dat zijn cliënt Siem B. (20) daadwerkelijk de auto bestuurde. Een eerste analyse van de haarsporen heeft niets opgeleverd.

Ook vroeg de raadsman nader onderzoek naar het wegdek en een technische kwestie rond de handrem van de auto. Volgens hem heeft de eerste getuige die na het ongeval bij de auto arriveerde gezegd dat hij het vreemd vond dat de handrem van de auto was aangetrokken. Een uur later zou de handrem echter weer naar beneden zijn geweest. Dallinga wil onderzoek naar wat zich in dat uur heeft afgespeeld. Daarnaast verzocht hij toevoeging van foto- en filmbeelden aan het dossier en een extra getuigenverhoor.

De rechtbank wees de verzoeken af, in lijn met de wens van de aanklaagster. Dallinga noemde dit dinsdag ,,volstrekt onbegrijpelijk in het licht van de feiten en omstandigheden”. Volgens hem ontneemt de rechtbank zijn cliënt ,,de mogelijkheid ontlastend materiaal naar voren te brengen”. De rechtbank loopt daarmee vooruit op de uitkomst van de strafzaak, zei hij. Dallinga noemde vooral de beslissingen ten aanzien van het aanvullende DNA-onderzoek en de handrem doorslaggevend voor de wraking.

De wrakingskamer buigt zich vermoedelijk al aan het begin van de middag over de kwestie.