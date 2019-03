Nederland: geen hulp aan terugkerende jihadist

Nederlandse IS-strijders die vanuit Syrië naar Nederland willen terugkeren, hoeven niet te rekenen op hulp van de Nederlandse justitie. ,,Wie zich meldt bij een Nederlandse ambassade of consulaat, wordt gearresteerd en vervolgd”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij reageert op het bericht dat de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk met zijn vrouw en pasgeboren zoon vanuit Syrië naar Nederland wil. De woordvoerder wil niet ingaan op dit specifieke geval, maar alleen een algemeen antwoord geven.

Riedijk, afkomstig uit Arnhem, sloot zich in 2015 aan bij Islamitische Staat (IS). Niet veel later trouwde hij met de toen 15-jarige in Londen geboren Shamima Begum, vlak na haar aankomst in Raqqa. In een interview met de BBC vertelt hij dat hij haar inderdaad erg jong vond, maar dat zij zelf om een partner had gevraagd. ,,Ik wilde eerst niet vanwege haar leeftijd, maar heb uiteindelijk toch toegestemd. Het huwelijk was haar keuze.”

Begum, die net als haar Nederlandse man vastzit in een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië, is de Britse nationaliteit ontnomen. Volgens de Britse autoriteiten heeft zij ook de Bengaalse nationaliteit, omdat haar moeder uit Bangladesh komt.

Riedijk staat een celstraf van zes jaar te wachten als hij terugkeert naar Nederland. Hij is bij verstek veroordeeld omdat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie.