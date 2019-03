‘Verkiezingssoftware helemaal op de schop’

Nederland moet compleet nieuwe software bouwen voor bij verkiezingen. Het huidige systeem, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), is na zo’n tien jaar aan vervanging toe, zegt de Kiesraad in het maandag verschenen jaarverslag. De raad praat erover met de minister van Binnenlandse Zaken.

De OSV wordt gebruikt om de uitkomsten van stembureaus bij elkaar op te tellen. Dat mag sinds een paar jaar alleen nog maar gebeuren op computers die niet zijn verbonden met internet. Anders zouden kwaadwillenden misschien door de achterhaalde beveiliging kunnen breken. ,,Aan deze software komt langzaam een einde. Het is beter om terug naar de tekentafel te gaan en het van de grond af aan opnieuw te ontwerpen dan om het te blijven oplappen. We leven toch in een andere wereld dan tien jaar geleden”, zegt een woordvoerster van de raad.