Alles wat je moet weten over luizen (en hoe je ervan afkomt)

Hoofdluizen, we kunnen ze missen als kiespijn, maar ze komen steeds vaker voor op scholen. Heel veel kinderen (en gezinnen) krijgen ermee te maken. Op de Nationale Luizendag, die wordt georganiseerd op de woensdag na de voorjaarsvakantie, is het de bedoeling dat op één dag alle kinderen op één moment gecontroleerd worden op hoofdluis. Nieuws.nl heeft wat speurwerk gedaan en dit is wat je moet weten over luizen, én hoe je ervan afkomt.

Steeds meer resistent

Als je kind luizen heeft, heeft dit niets met slechte hygiëne te maken. Ook gewassen haren zijn voor hoofdluizen een aantrekkelijke plek. Niemand kan er iets aan doen dat zijn kind luizen heeft gekregen. Het probleem waar we momenteel mee te maken hebben, is dat steeds meer luizen resistent aan het worden zijn tegen de gebruikelijke behandelingen. Sommige gezinnen hebben wel twee jaar last van hoofdluis. Er ontstaat geen immuniteit tegen hoofdluis. Er kan dus steeds weer opnieuw besmetting met hoofdluis optreden.

Steeds meer luizen op middelbare scholen

Luizen verschansen zich niet langer alleen op lagere scholen. Inmiddels zijn middelbare scholen een favoriete broedplaats voor het beestje dat een lengte heeft van zo’n 3 mm. Waarom? Veel jonge meiden hebben lang haar dat ze los dragen. Tel daarbij op dat zij dagelijks selfies maken en letterlijk dicht op elkaar zitten. Luizen krijgen vaker de mogelijkheid om over te lopen. Het is dus niet verrassend dat driekwart van de meldingen van hoofdluis afkomstig is van meisjes.

Herbesmetting

Wat kan je doen tegen luizen? Hierover lopen de meningen uiteen. Wat we wel weten, is dat herbesmetting een van de grootste redenen is dat luizen niet verdwijnen. Kammen en nog eens kammen met een luizenkam wordt meestal gezegd, om de luizen te ontdekken, weg te halen en om te zorgen dat de nieuw uitgekomen babyluisjes ook worden verwijderd. Kammen doen we echter vaak niet lang genoeg. Als je het goed wilt doen, moet je namelijk veertien dagen lang kammen en daar hebben we als luizenmoeder niet altijd de tijd voor.

Eenmalige behandeling

Fabels

Tenslotte gaan er over luizen al jaren de meest hardnekkige fabels de ronde. Zo is daar het fabel dat luizen in kleding en beddengoed zitten, waardoor je alles moet wassen. Niet waar. Besmetting vindt alleen plaats via het haar. Ook alternatieve middelen zoals tea tree oil, lavendelolie of azijn werken niet (preventief) tegen luizen. Er is niets wat je in het haar van je kind kan smeren ter preventie van luizen.