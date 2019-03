Haagse kopstukken ontregelen verkiezingsdebat

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die een deel van zijn spreektijd afstaat aan Rob Jetten (D66). En Jetten die hem bedankt voor het galante gebaar en de oppositie oproept tot samenwerking. Het was het verrassende slotstuk van een verkiezingsdebat waarin de politici vooral veel door elkaar heen praatten, en zich soms regelrecht tegen de opzet van het debat keerden.

Dijkhoff, die door veel van zijn concurrenten als mikpunt werd gekozen, liet zelf de kans lopen om een rivaal apart te nemen en die aan te vallen. Iedere deelnemer aan het eerste grote verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen van mocht iemand uitdagen, maar de VVD-fractievoorzitter gebruikte zijn spreektijd om op te roepen tot samenwerking en constructieve politiek. Hij gaf coalitiepartner Jetten daarmee de ruimte om een soortgelijk slotwoord te spreken.

Ook op andere momenten ontregelden de deelnemers het televisiedebat dat RTL organiseerde in de Amsterdamse Rode Hoed. PvdA-leider Lodewijk Asscher weigerde mee te discussiĆ«ren over de stelling over de bescherming van Nederlandse tradities. Hij vond het onzinnig om zich te mengen in een verhitte discussie over vuurwerk, Zwarte Piet en andere volksgebruiken, die niets te maken heeft met de Provinciale Statenverkiezingen. ,,Laten we het dan over Ajax hebben, dat is tenminste nog leuk.”