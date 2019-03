Advocaat: hef voorlopige hechtenis Jos B. op

De advocaat van Jos B. vindt dat er geen bewijs is dat zijn cliënt iets te maken heeft met de dood, het misbruik en het ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen ruim twintig jaar geleden. Hij zou daarom vrijgelaten moeten worden. De 56-jarige B. zit sinds zijn arrestatie afgelopen augustus in de cel.

De rechtbank in Maastricht beslist later op de vrijdag over het al dan niet voortduren van de hechtenis van B.

De officier van justitie liet tijdens de niet-inhoudelijke zitting weten dat er geen verder onderzoek komt naar de nog onbekende DNA-sporen die op het lichaam van de jongen zijn gevonden. Aanvankelijk zouden nog drieduizend mannen extra worden opgeroepen voor het DNA-verwantschapsonderzoek, maar vanwege de 100 procent match met B. op een van de sporen, heeft het OM besloten van aanvullend onderzoek af te zien. Advocaat Gerald Roethof vindt dat heel zorgwekkend. Hij vreest tunnelvisie van het Openbaar Ministerie.

B. wordt op 14 maart voor zes weken opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rapportage van het PBC wordt eind mei verwacht. Zo snel mogelijk daarna volgt een nieuwe niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank.