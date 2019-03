Vrouw doodgereden, bestuurder rijdt door

Op de Biltsestraatweg in Utrecht is een vrouw omgekomen door een aanrijding. Ze werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden door getuigen. Die probeerden haar nog te reanimeren, maar tevergeefs.

De vrouw is waarschijnlijk aangereden door iemand in een zilvergrijs-groene Renault Clio, die na het ongeval is doorgereden. De politie is op zoek naar deze bestuurder en verspreidde daarvoor zaterdagochtend ook een oproep via Burgernet. De auto heeft waarschijnlijk schade.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de vrouw.