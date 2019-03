‘Hulpverzoek rond coffeeshopbaas onzorgvuldig’

Nederlandse instanties hebben onzorgvuldig gehandeld bij een rechtshulpverzoek aan Thailand rond de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven. Dat stelt de Nationale ombudsman in een rapport.

Van Laarhoven, die in Thailand woont en in 2014 werd gearresteerd, is daar veroordeeld tot ruim honderd jaar cel voor witwassen van drugsgeld. Dat werd later teruggebracht tot 75 jaar, waarvan hij er zeker 20 zou moeten uitzitten. In Nederland wordt Van Laarhoven verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Hij is de oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company.

,,Bij het verzoek dat het Openbaar Ministerie in 2014 aan de Thaise autoriteiten stuurde, is niet goed afgewogen of de gekozen middelen in evenredige verhouding stonden tot het beoogde doel”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen maandag. Hij verwijt de Nederlandse politie, het OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest. ,,Om de Thaise autoriteiten tot actie te bewegen besloot de liaison-officier van de Nederlandse politie, na overleg met de betrokken officier van justitie, destijds een brief naar de Thaise justitie te sturen.” Daarin gaven ze Thailand in overweging een eigen strafrechtelijk onderzoek te beginnen, aldus Van Zutphen.

De Thaise echtgenote van Van Laarhoven werd in Thailand tot twaalf jaar cel veroordeeld. Van Laarhoven en zijn vrouw wendden zich tot de ombudsman, omdat ze zich ernstig benadeeld voelen door de Nederlandse staat.

Het stel wordt volgens hun advocaten onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden. De coffeeshops die de Tilburger in Nederland oprichtte, zijn nog gewoon open en voldoen aan alle regels van de overheid, zeggen ze. ,,De Nationale ombudsman bevestigt onomwonden wat wij al jaren zeggen: een Nederlandse zakenman en zijn vrouw zijn door Nederland met list en bedrog de Thaise cel in gesjoemeld”, aldus advocaat Gerard Spong.

Kamerlid Vera Bergkamp van D66, een partij die zich lange tijd met de kwestie heeft bemoeid, vindt dat een snelle uitlevering van Van Laarhoven en zijn vrouw nu ,,prioriteit nummer één” is. ,,De Nationale ombudsman heeft de onderste steen boven gekregen. De conclusies zijn helder.”