‘Uitbreidingsplannen Haga Lyceum kansloos’

De uitbreidingsplannen van het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum maken geen kans. De Amsterdamse school, waar leerlingen onder salafistische invloed zouden staan, kan geen vestigingen in bijvoorbeeld Den Haag en Utrecht openen, verwacht minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs).

Het bestuur van de school heeft volgens Slob zeven aanvragen voor uitbreiding gedaan, ook in andere steden. Het stadsbestuur van Den Haag sprak al zijn zorgen uit over plannen van het Cornelius Haga zich in de hofstad te vestigen.

Met de huidige wet in de hand kan de school al worden gedwarsboomd, zegt Slob. Hij werkt aan nieuwe wetgeving, waardoor het nog eenvoudiger wordt om ongewenste scholen de weg te versperren. Als het bestuur van de school niet voldoet of het onderwijs onder de maat is, kan de oprichting van een school volgens de minister dan al vooraf worden tegengehouden.

De onderwijsinspectie gaat het Haga Lyceum binnenstebuiten keren, zegt Slob. De inspectie kon door tegenwerking van de school zijn werk niet doen, maar het schoolbestuur heeft maandag beloofd de inspecteurs alle medewerking te verlenen. ,,De komende dagen zullen we zien wat dat waard is.”

De Amsterdamse school is voorwerp van onderzoek omdat de leiding het radicaal-islamitische salafisme er alle ruimte zou geven. Schoolbestuurders zouden zelfs banden onderhouden met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

Maar de inspectie onderzoekt ook wie er op de school echt de dienst uitmaakt en of het geld er wel goed wordt besteed. Er zijn volgens Slob aanwijzingen dat de financiƫn niet op orde zijn.

Als de school de inspecteurs toch weer tegenwerkt, dan draait de minister de geldkraan dicht en doet de inspectie aangifte. Alles is al gereedgemaakt om snel te kunnen ingrijpen, zegt hij.