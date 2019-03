Amsterdam wil erfpacht Slotervaart stopzetten

Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders wenst de regie te houden van de ontwikkeling van het gebied en begint daarom een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen. Daardoor komt het gebouw volledig in handen van de gemeente, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ordening en grondzaken) in een brief aan de gemeenteraad.

De huidige erfpachter zal vervolgens schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.

Volgens Van Doorninck heeft de gemeente de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de curator. De inzet was om het ziekenhuis te verwerven. ,,Deze gesprekken verlopen moeizaam”, staat in de brief.