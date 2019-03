RAI Vereniging: 30 km/uur in bebouwde kom

De RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsoverlast.

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom gedaald, maar dat is volgens voorzitter Steven van Eijck nog lang niet voldoende. Het aantal (zwaar)gewonden neemt juist toe. RAI Vereniging, die de belangen behartigt van fabrikanten en importeurs van onder meer auto’s en motorfietsen, stelt dat ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop (mede) komt door een te hoge snelheid.

Uit onderzoek naar de invoering van 30 km/uur-zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er naar schatting 51 tot 77 minder doden zijn gevallen.