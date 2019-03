Mr. Pinkpop verrast met gouden jubileummunt

Jan ‘Mr. Pinkpop’ Smeets is verrast met een gouden jubileummunt ter ere van het 50-jarig bestaan van het festival. De oprichter van het festival mocht op festivalterrein Megaland een uniek verguld exemplaar slaan.

Het logo van Pinkpop, het meisje met de zwarte krullen en roze blouse, siert de voorzijde van de munt. Met behulp van 3D-techniek is het tot in detail op de munt gezet. Op de andere kant staat een gitaar. In het instrument is het Pinkpop-meisje en het jubileum getal 50 verwerkt. Van de jubileummunt zijn 6000 zilveren exemplaren verkrijgbaar.

De allereerste editie van Pinkpop vond in 1970 plaats op Pinkstermaandag in Geleen. Wat begon als eendagsfestival is uitgegroeid tot een meerdaags evenement met aan het roer nog steeds baas Jan Smeets. De jubileumeditie vindt plaats van 8 tot en met 10 juni. Headliners dit jaar zijn Mumford & Sons op zaterdag, The Cure op zondag en Fleetwood Mac op maandag. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow en Major Lazer staan op het affiche.