Rutte: ernstige fouten gemaakt rond Michael P.

De rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over Michael P. maken duidelijk dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Dat zei premier Mark Rutte in een eerste reactie. ,,Het is heel pijnlijk, vooral voor de nabestaanden.” De conclusies van de OVV en de inspectiediensten noemt hij ,,ernstig en duidelijk”.

,,Deze dag brengen allerlei herinneringen terug aan die afschuwelijke zomer, die afschuwelijke moord.” De conclusies en de aanbevelingen uit de rapporten worden ,,uiteraard” overgenomen. Minister Sander Dekker, die onder meer verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen en de reclassering, wist bij zijn aantreden ,,dat dit een van de grote vraagstukken zou zijn”, aldus Rutte. ,,Hoe ga je om met deze situaties, met mensen die dit soort verschrikkelijke dingen doen? Wat voor beleid moet je daarop voeren?”

Dekker werd een maand na de moord op Anne Faber minister voor Rechtsbescherming.