Moeder Anne Faber loopt weg bij debat

De moeder van Anne Faber is gedurende het debat over de moord op haar dochter weggelopen uit de zaal. Op dat moment was Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie) details aan het voorlezen uit een eerder vonnis tegen Michael P, die is veroordeeld voor de moord op Faber.

P. werd eerder veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Hiddema citeerde uit het vonnis gruwelijke details over wat P. de twee meisjes had aangedaan. Diverse Kamerleden en Kamervoorzitter Khadija Arib vroegen Hiddema terughoudend te zijn met details, uit respect voor familie en nabestaanden. Hier wilde Hiddema echter niet aan.

Niet veel later verliet de moeder van Anne Faber de plenaire zaal.

Bij het debat zijn ook andere familieleden en nabestaanden aanwezig van mensen die het slachtoffer werden van gewelddadige criminelen met verlof. Ook de vrouw van Joost Wolters, de man die in 2017 in een Amsterdamse metro werd doodgestoken, liep de zaal uit.