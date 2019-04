PVV dient motie van wantrouwen tegen Dekker in

De PVV heeft woensdag een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De partij deed dat tijdens het debat over het vernietigende rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opstelde naar aanleiding van de moord op Anne Faber. Alleen DENK schaarde zich achter de motie.

Volgens Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV is er een ,,rechtstreeks verband” tussen het gevoerde beleid en de moord op Anne Faber. ,,De minister is niet bereid maximale maatregelen te nemen”, vindt Markuszower. Hij kan zich vinden in een reeks aangekondigde maatregelen, maar vindt Dekker niet de juiste persoon om die uit te voeren.