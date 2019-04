Zondag is het rokjesdag

Zondag wordt het een zonovergoten dag met temperaturen tot 21 graden in het binnenland. Met veel zon en weinig wind is het voor het eerst ideaal weer voor een korte broek of een rok, meldt Weeronline.

Zondagochtend trekken over het zuiden en westen enkele wolkenvelden, maar daarna wordt het flink zonnig en aangenaam warm. In de kustprovincies wordt het 18-20 graden. In het binnenland wordt het op grote schaal 20 graden en in het zuiden, op de Veluwe en in het oosten kan het zelfs 21 graden worden. Aan de noordkust en in Noord-Holland aan het IJsselmeer is het met 16-18 graden iets koeler. Ook in delen van Zeeland is het minder warm. Aan het eind van de dag in helemaal in het zuiden en vooral in Zeeland kans op een enkele bui.

Voor rokjesdag moet de middagtemperatuur rond of boven 20 graden uitkomen. Daarnaast is veel zonneschijn nodig en mag het niet hard waaien. Zondagochtend vroeg is het met 10 graden ietwat fris, maar later in de ochtend is het met 15-16 graden al erg aangenaam.

Het zonnige weer aan het begin van de lente heeft ook zijn keerzijde. De huid is niet veel zon gewend en verbrandt snel, insmeren wordt daarom aangeraden.