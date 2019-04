Minder treinen door storing bij Duivendrecht

Tussen Leiden en Schiphol en tussen Amsterdam en Almere/Lelystad rijden dinsdagochtend veel minder treinen door een defect aan de bovenleiding bij Duivendrecht. Dat melden de Nederlandse Spoorwegen.

De problemen worden vergroot omdat spoorbeheerder ProRail bij Leiden bezig is met omvangrijke werkzaamheden, aldus een NS-woordvoerder. Hij adviseert reizigers op deze trajecten hun reis uit te stellen of gebruik te maken van alternatief vervoer. ,,Pas als de problemen verholpen zijn, kunnen we de treindienst hervatten. De verwachting is dat dit tot ten minste 10.30 uur zal duren.”