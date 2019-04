Nog 14 fans vast na Ajax-Juventus

De politie heeft rond het duel Ajax-Juventus nabij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in totaal 185 voetbalfans aangehouden. Van hen zitten er nog veertien vast wegens openlijke geweldpleging, meldt de politie in Amsterdam. Zij zullen in de loop van donderdag worden gehoord.

De andere aangehouden fans zijn in de loop van de woensdagavond en -nacht vrijgelaten. Vele tientallen aangehouden supporters hebben een boete opgelegd gekregen.

Rond het duel zijn vijf politiemensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis nadat een zwaar stuk vuurwerk in de buurt was ontploft.

In de aanloop naar het duel in de Champions League werden twee grote groepen met voornamelijk Italiaanse supporters aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich.

Bij de ArenA werden aan de zuidzijde onder meer straatklinkers naar mensen gegooid en ruiten vernield. Daarbij werd de waterwerper ingezet, evenals mobiele eenheid en politie te paard. De politie verrichtte daar dertig aanhoudingen.