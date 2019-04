‘Drunk history’ valt slecht bij alcoholsector

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) vindt dat Comedy Central moet afzien van het nieuwe programma Drunk History, dat vanaf maandag gaat lopen. De zender prijst het programma aan met de slogan ‘dronken artiesten, acteurs en presentatoren vertellen bezopen verhalen uit de vaderlandse geschiedenis’. Daarmee wordt overmatig alcoholgebruik in een positief daglicht gesteld, meent STIVA.

In de stichting werken Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerd samen om drankmisbruik tegen te gaan, vooral onder jongeren.

Volgens STIVA-directeur Peter de Wolf zijn de gemoederen in de branche al hoog opgelopen: ,,Verschillende merken geven aan serieus te overwegen om te minderen of stoppen met adverteren op de zender.” Hij zegt dat hij graag met Comedy Central in gesprek wil gaan over Drunk history.