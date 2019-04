Publicatieverbod deel boek zaak-Van den Hurk

Delen van een boek over het politieonderzoek naar de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk (15) mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag in kort geding bepaald. Nabestaanden van Van den Hurk wisten niet dat het boek zou worden uitgegeven en sleepten de schrijver voor de rechter om publicatie te voorkomen.

Nicole van den Hurk werd in het najaar van 1995 verkracht en gedood. De zaak werd vele jaren later opgelost door een coldcaseteam van de politie.

Max Steenberghe, verslaggever van het Eindhovens Dagblad en schrijver van het boek, liep op uitnodiging van justitie enkele maanden mee met het coldcaseteam. Het Openbaar Ministerie heeft erkend dat het te weinig oog heeft gehad voor de belangen van de nabestaanden. De rechter heeft gelast dat 21 passages worden geschrapt.