Dubbel gevoel bij FNV na verbod staking

Vakbond FNV heeft een dubbel gevoel overgehouden aan het verbod van de rechter om dinsdag rond Schiphol te staken. Aan de ene kant is het teleurstellend dat het stakingsrecht is ingeperkt, aan de andere kant is de bond wel blij dat de rest van de landelijke staking door mag gaan, liet bondsbestuurder Henri Janssen weten.

De bonden gaan nu in gesprek met NS over de benodigde hoeveelheden mensen voor de door de rechter opgelegde kwartiersdienstregeling. “Het is aan de werkgever om mensen aan te wijzen”, aldus Janssen. Volgens hem gaan de bonden geen mensen aanwijzen. “We zullen hooguit zeggen: er ligt een dienstorder van je werkgever, daar moet je je aan houden.”