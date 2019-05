Vakbond FNV positief over pensioenuitnodiging

Vakbond FNV reageert positief op de verklaring van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over het hervatten van het pensioenoverleg. De vakbond zegt blij te zijn dat het kabinet “eindelijk inziet dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen”. Ook in werkgeverskringen wordt verheugd gereageerd, waardoor het overleg waarschijnlijk snel weer kan beginnen.

FNV-voorzitter Han Busker verwacht dat de partijen meteen na het weekend bij elkaar gaan zitten. “Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen. Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken.” Busker verwijst in zijn reactie naar de grote stakingen van een paar dagen terug, onder meer in het openbaar vervoer.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat er weer officieel onderhandeld kan gaan worden. “Hier hebben we continu voor gepleit”, zeggen ze. Volgens de bedrijvenlobby is het “essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het pensioenstelsel, kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen”.