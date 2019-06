Bijna iedere man krijgt prostaatkanker, als hij maar oud genoeg wordt, aldus Anja Ladenberg, gespecialiseerd verpleegkundige van het Reinier Haga Prostaatcentrum. Het is de nummer 1 kanker onder mannen: 10.000 mannen krijgen per jaar de diagnose en elke drie uur overlijdt er een man aan prostaatkanker. “Als je op tijd behandeld wordt, kan je honderd worden.”

Op prostaatkanker rust nog steeds een taboe volgens Anja. Waarom? “Dat heeft mede te maken dat niet iedereen weet wat een prostaat is en waar deze voor dient. We hebben niet geleerd om daarover te praten. We leren van alles, maar niets over de prostaat. Het is een orgaan dat verbonden wordt aan seks en daar zit schaamte op.”

Mannelijke identiteit

Anja begeleidt veel stellen waarvan de man prostaatkanker heeft. “Ik zeg altijd: prostaatkanker is uniek. Elke man heeft zijn eigen verhaal. Wat voor soort prostaatkanker heb je, hoe kan het behandeld worden, maar ook: wat betekent het voor een relatie? De boodschap prostaatkanker heeft een grote impact en doet veel met de mannelijke identiteit. Alle behandelingen kunnen implicaties teweeg brengen, zoals het verlies van erectie en incontinentie. Dat is bij iedereen anders en kan een impact hebben op je liefdesleven. De vrouw praat hier veel meer over. Wat als mijn man incontinent wordt of hoe ziet mijn seksleven er straks uit?”

Gerda Heijker was een half jaar getrouwd met Nico, toen hij in april 2017 te horen kreeg dat hij prostaatkanker had. Hij was toen 57 jaar oud. Gerda: “Ik ben erg geschrokken toen ik het hoorde. Ik wist niet precies wat het inhield. Gelukkig hebben we met Anja goede gesprekken gehad. Dat gaf meer duidelijkheid, ook over de risico’s en wat er kan gebeuren. Ik dacht: wat gebeurt er met ons seksleven en moet hij met luiers lopen? Hoe is dat voor een man? Daar heb ik me best druk over gemaakt.”

Verhoogde kans

Wat moet je als vrouw weten volgens Anja? “Het is belangrijk om goede voorlichting en informatie te hebben over de ziekte. Ga niet alles op google opzoeken, want je eigen verhaal vind je nooit. Via onze website kan je aan de juiste informatie komen, maar ook door gesprekken te voeren. Mensen kunnen bij mij terecht om hun vragen te stellen. Verder is het belangrijk dat er meer bewustzijn komt op het feit dat prostaatkanker kanker nummer één onder mannen is. Ook omdat er geen bevolkingsonderzoek is, zoals bij borstkanker. Prostaatkanker heeft niets met voeding of levensstijl te maken. Als er twee mannen in je familie zijn die deze ziekte hebben, of als er een jonge man beneden de zestig in de familie prostaatkanker heeft, heb je als man een verhoogde kans.”

Wat ook belangrijk is om te weten, is dat prostaatkanker over het algemeen geen klachten geeft, dat is het lastige, aldus Anja. “Je merkt het niet, waardoor mannen pas laat naar een huisarts gaan om zich te laten screenen. Je valt niet af, hebt geen pijn of plasklachten om prostaatkanker te hebben. Het geeft pas klachten als het al is uitgezaaid en dan komen mannen vaak te laat bij de huisarts.”

En hoe is het nu met Nico? “Nico is in de tussentijd geopereerd en met een pak luiers naar huis gestuurd, maar die heeft hij niet nodig gehad. Het heeft driekwart jaar geduurd voordat zijn potentie weer terugkwam, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hij gaat heel erg goed en in november gaat hij de marathon van New York lopen om geld op te halen voor het Reinier Hagas Centrum.

