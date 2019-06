Zo zorg je goed voor je huid en je huis als de zon schijnt

Met de zomer in het vooruitzicht en de warme dagen die we nu al cadeau hebben gekregen, is een goede bescherming tegen schadelijke uv-straling noodzakelijk. Een goede bescherming zorgt voor een aangename binnenhuistemperatuur en voorkomt verkleuring van je interieur. Daarnaast moeten we ook onze huid beschermen tegen de zon.

Het is onze vriend én vijand, de zon. We genieten ervan op onze huid en dat we eindelijk wat meer naar buiten kunnen en wat extra vitamine D binnenkrijgen. Maar de zon kan ook behoorlijke schade aanrichten. Onze huid vernieuwt zich ongeveer elke maand, maar de schade van verbranden wordt wel permanent opgeslagen in je systeem. Dat kan huidkanker tot gevolg hebben.

Zonkracht checken

We hebben inmiddels voldoende kennis van de zon en Uv-straling om onze huid goed te kunnen beschermen. Zo kan je bijvoorbeeld met de UV Radar-app van het KWF, waar je ook bent, op ieder moment van de dag, de zonkracht checken. De app geeft je dan meteen een persoonlijk advies, aangepast op jouw huidtype. Hij vertelt je wanneer je beter uit de zon kunt blijven en geeft advies op het gebied van smeren.

Binnenzonwering

Naast onze huid kan ook ons huis last hebben van de zon. Tijdens de warme zomerdagen loopt de temperatuur in je woning hoog op. Zeker als je te maken hebt met een hittegolf waarbij de temperaturen tropische vormen aannemen. Dan is verkoeling meer dan welkom. Het plaatsen van een goede binnenzonwering, zoals jaloezieën, rolgordijnen of vitrage, is dan zeker geen overbodige luxe.

Zonwering weert niet alleen zon en dus warmte en schadelijke UV straling. Het interieur wordt beschermd tegen felle zonnestralen die je meubels verkleuren. Bovendien werkt zonwering energiebesparend. Zonwering kan bijdragen aan het uiterlijk van de woning. Met zonwering geef je een decoratief en grafisch accent aan je woning.

Zonnebrandcrème smeren

Ook met onze huid moeten we oppassen voor verkleuring. Gebruik hiervoor altijd een zonnebrandcrème en smeer vooral veel. Een dun laagje geeft niet voldoende bescherming. Smeer je tijdens een zonvakantie op z’n minst iedere twee uur opnieuw in en breng ook altijd een nieuwe laag aan na een verfrissende plons in het water. Het is verstandig om minimaal factor 30 te gebruiken. En als er factor 30 op een tube staat, zit daar ook echt factor 30 in, of deze nu honderd euro heeft gekost of een tientje. Dat is gelukkig wettelijk vastgelegd. Koop elk jaar een nieuwe zonnebrandcrème want de beschermingsfactor verliest helaas zijn werkzaamheid onder invloed van licht, zuurstof en warmte.

Vitamine D

Stel tenslotte je huid niet te lang bloot aan zonlicht. Na zo’n vijftien minuten zonlicht hebben mensen met een lichte huid voldoende vitamine D voor de dag opgenomen. Vitamine D is noodzakelijk voor onze gezondheid; het wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht. Maar we hoeven niet continu de zon in om aan onze dagelijkse vitamine D te komen. Het zit ook in vette vis, boter en andere zuivelproducten.