Proces tegen (ex-)leden No Surrender begonnen

De rechtbank in Groningen is dinsdag alsnog begonnen met een groot proces tegen (ex-)leden van No Surrender. Maandag zou al een zaak tegen voormalig voorzitter Henk Kuipers behandeld worden, maar deze werd uitgesteld omdat zijn advocaat ziek in het buitenland zit.

De rechtbank heeft twaalf dagen voor het proces uitgetrokken. Kuipers wordt samen met Klaas Otto, Theo ten V. en Rico R. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Daarnaast zou hij een reeks andere misdrijven hebben gepleegd.

Theo ten V. (55) uit Klazienaveen moest dinsdag voorkomen op verdenking van mishandeling en diefstal met geweld. Hij zei niks te weten van een mishandeling van een ex-lid van een Duitse afdeling. Ook het afpakken van een telefoon en ring van een man, die volgens getuigen geen lid was maar de ‘huisdealer’, kwam hem niet bekend voor.

Beide incidenten zouden in het clubhuis in Emmen hebben plaatsgevonden. De rechtbank wil Kuipers nog als getuige horen in de zaak tegen Ten V.

Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie op 2 juli met de strafeisen.