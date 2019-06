Leerlingen en ouders bij kort geding Haga

Veel leerlingen, docenten en ouders wonen donderdag het kort geding bij van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum tegen de onderwijsinspectie. De aanwezigen passen niet allemaal in de zittingszaal van de rechtbank in Den Haag. In een andere zaal kunnen mensen via een videoverbinding de zaak volgen.

Volgens directeur-bestuurder Söner Atasoy van de in opspraak geraakte islamitische middelbare school is de aanwezigheid van de tweedejaars leerlingen onderdeel van het educatieve programma. De eerstejaars zijn gewoon op school, zei hij voor de zitting begon.

De school wil een verbod afdwingen op het openbaar maken van het rapport, waarin het lyceum er niet goed van afkomt.