Tweede poging zwemtocht Van der Weijden

Maarten van der Weijden gaat vrijdag opnieuw proberen zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland te voltooien. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008) duikt rond 17.30 uur in Leeuwarden het water in om weer zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek in te zamelen.

Met zijn zwemtocht door Friesland haalde hij vorig jaar 5 miljoen euro op. Tot zijn teleurstelling moest hij toen na 163 kilometer in Birdaard stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Van der Weijden heeft goede hoop dat hij door de ervaringen van vorige keer zijn tocht dit keer wel kan voltooien en maandag na 200 kilometer in Leeuwarden zal finishen.

Van der Weijden gaat dit keer tijdens zijn tocht meer eten, omdat bij de eerste poging bleek dat hij veel meer calorie├źn verbrandde dan hij binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Hij zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook last hij meer tijd in om te slapen. Ook zal hij dit keer steun krijgen van meezwemmers. Bij de eerste poging moesten die aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was.