Rotterdam warmt weer op voor North Sea Jazz

Rotterdam is vanaf donderdag 2,5 week gastheer van North Sea Round Town, het festival dat traditiegetrouw voorafgaat aan North Sea Jazz. De stad staat bol van de jazz, blues, soul, funk, hiphop, pop, improvisatie en cross-overs, met minstens 365 concerten op 125 locaties. De meeste optredens zijn gratis.

Dit jaar is er extra reden voor een feestje want volgens de organisatie is het precies honderd jaar geleden dat het allereerste jazzoptreden in de Maasstad werd gegeven. In Casino Variété aan de Coolsingel danste het populaire duo Maddy en Willy Encla op jazzmuziek van het orkest John Streletskie.

Een eeuw later staan op het programma veel buurtoptredens, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, onder andere met Jules Deelder en Boris van der Lek. Concerten, veelal ook van internationale artiesten, zijn er onder meer op de campus van de Erasmus Universiteit, in LantarenVenster, in Bird, op metrostations en in de metro zelf, en in verstopte binnentuinen, in gebouw De Rotterdam en op straat. Maar ook worden lezingen gegeven, zijn er exposities van tekeningen en foto’s, draaien er documentaires en is er een jazzfietstocht. Een speciale route leidt verder langs verdwenen historische jazzlocaties, en ook daar zijn dan weer buitenconcerten.

Het North Sea Jazz Festival is dit jaar op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli, en zoals elk jaar sinds 2006 in Ahoy Rotterdam.