Vaker door de wasstraat en minder met de hand

Mensen hebben steeds minder behoefte om hun auto thuis met de hand te wassen. Daarentegen groeit de populariteit van de wasstraat, meldt brancheorganisatie BOVAG die onderzoek deed naar het autowassen.

Vorig jaar zei bijna een kwart van de autobezitters het liefst thuis zijn voertuig te wassen. Tijdens de crisis in 2012 was dat nog 37 procent. Destijds gaf nog geen 30 procent de voorkeur aan de wasstraat, terwijl dat aantal in 2018 is gestegen naar de 42,5 procent.

Er blijft ook een grote groep die zijn auto helemaal niet wast. 7 procent van de ondervraagden zegt de auto nooit te wassen. Dat komt neer op ongeveer 600.000 auto’s. Het aantal niet-wassers daalt wel. In 2015 had een op de 10 autobezitter geen behoefte aan een glanzende auto.