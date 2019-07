Nederlanders om in de gaten te houden: Oprichter van Say Nik & New Vibes Nikki Pommer (21)

Dat twintigers heel wijs zijn, daar is schrijver en ondernemer Nikki Pommer (21) een inspirerend voorbeeld van. Vorig jaar augustus kwam haar eerste boek in eigen beheer uit, ‘De wijze lessen van een twintiger’. Op haar zeventiende kwam ze thuis te zitten door een burn-out. In plaats van hulp te zoeken in de reguliere zorg is ze zelf aan haar eigen herstel gaan werken met de focus op persoonlijke groei. Ze heeft in drie jaar tijd zoveel geleerd dat ze de belangrijkste lessen heeft gebundeld, waarmee ze anderen naar een bewuster leven wil helpen.

Ze heeft een aantal heftige gebeurtenissen in haar jeugd meegemaakt, die ze nooit verwerkt heeft. Haar natuurlijke reactie hierop was harder werken en meer doen om maar niet haar emoties te hoeven voelen. “Ik ben heel ambitieus, en dat is prima, maar ik zette te veel druk op mezelf. Want waar ligt de grens? Die had ik niet. Ik kon cum laude slagen op school, maar dat heb ik niet gedaan. Ik stond te veel onder druk. Daarbij had ik in die tijd een destructieve relatie. Mijn vriend had psychische zorg nodig en ik wilde hem volledig ontzien. Ik hield daarbij geen rekening met mezelf.”

Deze drie ingrediënten zorgden ervoor dat Nikki op haar zeventiende met school is gestopt en thuis zat met een burn-out. “Ik heb een jaar niks gedaan en ben toen gaan werken. Inmiddels werk ik voor mezelf. In mijn boek bespreek ik de stappen die voor mij waardevol zijn geweest en laat ik zien hoe mensen met meer zelf inzicht en bewustzijn in het leven kunnen staan. Zo ben ik van mijn burn-out afgekomen. Ik heb wel wat hulp gezocht, want ik had veel last van mijn rug. Maar toen ik me mentaal beter ging voelen, gingen mijn fysieke klachten over. De druk die ik altijd op mijn schouders voelde, is weg.”

Hoe is het nu?

“Ik ben bezig met ondernemen, daar ben ik goed in. Ik werk als freelancer en geef communicatiesessies aan organisaties. Ik help ze met het innoveren van hun imago om van daaruit te bouwen aan een duurzame klantrelatie en ondersteun ze met het toepassen van storytelling in hun sociale media uitingen. De rest van mijn tijd ben ik bezig met de verkoop van mijn boek, doe ik veel aan Instagram stories en ben ik een sprekersbureau aan het opzetten. Ik wil graag zelf als spreker mijn boodschap naar buiten brengen. Verder blijf ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling, lees en sport ik en kijk ik hoe ik nog bewuster in het leven kan staan.”

Wijze les

“Het is belangrijk dat je je eigen pad bewandelt en dat je naar je eigen intuïtie luistert en die gebruikt als leidraad voor de keuzes die je maakt. Toen ik stopte met school vanwege mijn gezondheid, kreeg ik veel weerstand. Waarom doe je dat? Ik voelde dat dit de juiste stap was voor mij, en als ik nu zie wat mij dit heeft gebracht, ben ik blij dat ik naar mezelf geluisterd heb. Jij weet zelf wat het beste voor je is en je wordt het gelukkigst door je eigen pad te volgen. Dat heb ik zelf ondervonden.”

Mooiste feedback

“Ik hoor regelmatig dat het heel speciaal is aan wat ik aan EQ bijdraag op deze leeftijd. Ook krijg ik berichten van mensen van boven de zestig die dankzij mijn boek met hun onverwerkte emoties aan de slag zijn gegaan. Daar word ik heel blij van. Dat ze door mijn boek hun leven opruimen en zich naar meer levensgeluk toe bewegen.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Dat voelt echt heel speciaal. Ik had al even gekeken naar de mensen die voor mij geïnterviewd zijn en ik vind het echt een eer. Ik heb niet een geplaveid pad bewandeld, maar ik laat zien dat alles mogelijk is. Ik ben gestopt met school, waardoor ik geen start kwalificatie heb. Ik heb alleen mijn Mavo diploma. Ik werd gezien als een voortijdige schoolverlater. Het is pittig en zwaar geweest, maar ik wist dat ik er doorheen zou komen.”

Waarin maak jij het verschil?

“Ik laat zien dat alles mogelijk is en dat je niet altijd dat hoeft te doen wat mensen je voorschotelen. Voor velen draait het leven om een uitgetekend pad, waarbij je geboren wordt, naar school gaat, een baan hebt en vervolgens met pensioen gaat. Maar je kan zelf je leven inrichten, en dat laat ik zien. Je hebt durf en moed nodig om niet voor het gebaande pad te kiezen.”

Wat zou je nog willen?

“Ik ben nog steeds ambitieus en wil sowieso nog twee boeken uitgeven. Ik hoop dat ik over vijf jaar met mijn sprekersbureau mezelf kan meten aan bureaus die er nu al zijn. En dan wil ik ook een stap naar het buitenland maken. Ik run het bureau alleen en ik heb al sprekers die zich aanmelden. Ik zoek ze uit op het thema bewustzijn en bewustwording, dus persoonlijke ontwikkeling, maar ook diversiteit en tolerantie. Je ziet te veel dezelfde gezichten in de sprekerswereld. Ik wil mensen op het podium waar ik me aan kan relateren en waardoor ik me begrepen voel. Er is op het gebied van bewustwording nog een boel te winnen in de wereld.”

