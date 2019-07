Niet-ingeënte kinderen weg bij kinderopvang

De Noord-Hollandse kinderopvang Berend Botje heeft per maandag afscheid genomen van negen van de 3000 klantjes, omdat deze kinderen niet waren gevaccineerd. Het was geen verrassing voor de ouders omdat die twee maanden geleden al waren ingelicht. Volgens een woordvoerster van Berend Botje is voor alle negen kinderen een tot tevredenheid stemmende andere opvangplek gevonden.

De organisatie maakte eind april, als een van de eerste in Nederland, bekend per 1 juli geen kinderen meer op te vangen als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Berend Botje heeft vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland.

De aanleiding van het besluit is dat het kinderdagverblijf “een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen” wil bieden, kondigde de organisatie eerder aan. Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren.