Twijfels over portret van Van Gogh

Er zijn extra twijfels over de identiteit van een man met strohoed, geschilderd door Vincent van Gogh. Jarenlang is gedacht dat het werk, in bezit van het Van Gogh Museum in Amsterdam, een zelfportret was. Acht jaar geleden echter meenden deskundigen dat het om zijn broer Theo zou gaan. Maar nu wordt weer gedacht dat het toch heel goed Vincent zelf zou kunnen zijn.

Daarom krijgt het schilderij de titel Zelfportret of Portret van Theo van Gogh, aldus het Van Gogh Museum. “Uit de discussie kwam naar voren dat op basis van alle bronnen en argumenten niet met zekerheid vast te stellen is wie van de broers is afgebeeld.”

Er is eigenlijk sprake van twee portretjes van sterk op elkaar lijkende mannen van de hand van de beroemde schilder, gemaakt in 1887. De ene draagt een strohoed, de andere een vilten hoed. In 2008 werd om meerdere redenen en uiterlijke kenmerken aangenomen dat die met de vilten hoed Vincent was en die met de strohoed Theo. Misschien had Vincent het voor grap zo gedaan, werd ook overwogen, juist omdat Theo piekfijn gekleed ging en vast met een deftige vilten hoed zou hebben gelopen, terwijl Vincent nonchalant was en wel met een strohoedje genoegen zou hebben genomen.

Maar de man met de strohoed zou echt wel Vincent zelf kunnen zijn, denken deskundigen nu toch weer. De hele discussie is opnieuw op gang gekomen door de bestudering van de foto van Theo, die jarenlang is ten onrechte is aangezien voor een foto van Vincent.

Daar komt nu bij dat de twee portretjes in het najaar worden uitgeleend aan het Noordbrabants Museum in Den Bosch, voor de expo Van Gogh’s intimi. Deze wordt samengesteld door curator Sjraar van Heugten: “De man met de strohoed vertoont een grotere gelijkenis met andere zelfportretten dan de man met de grijze hoed. Ook is bekend dat Vincent groenige ogen had, terwijl Theo’s ogen lichtgrijs-blauw waren. De man met de grijze hoed heeft grijs-blauwe irissen; de man met de strohoed heeft blauwgroene ogen. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat Vincent Theo zou hebben afgebeeld in nonchalante zomerkleding en zichzelf als een echte heer”, zegt hij.