2e man ministerie van Justitie weg om WODC-lek

De tweede man van het ministerie van Justitie en Veiligheid stapt op. Topambtenaar Ronald Barendse was in opspraak geraakt omdat hij zich zou hebben bemoeid met het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het lekken van stukken over de zogenoemde WODC-affaire.

Barendse doorkruiste het onderzoek van het OM door zelf op zoek te gaan naar het lek en daarover medewerkers te ondervragen, berichtte Nieuwsuur donderdag. Als dat klopt, is dat onacceptabel, zei minister Ferd Grapperhaus meteen. Hij hamerde er juist steeds op dat het ministerie de zaak aan het OM moet overlaten. Te meer nu de Kamer de zaak met argusogen volgt en zich afvraagt of het ministerie niet wil afrekenen met klokkenluiders.

Grapperhaus respecteert “het zeer ingrijpende besluit” van Barendse. Voor secretaris-generaal Siebe Riedstra staan Barendses “goede bedoelingen buiten kijf”, maar ook hij “kan niet anders dan zijn beslissing respecteren”.

Ambtenaren lekten vertrouwelijke documenten en correspondentie waaruit bleek dat het ministerie probeerde invloed uit te oefenen op het onafhankelijke onderzoeksinstituut van het departement, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).